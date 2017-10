Multimedia-Reportage Der Thüringer Wald

Axel Bulthaupt begibt sich in seiner Sendereihe „Sagenhaft“ auf eine spannende Reise in und durch den Thüringer Wald. Er entdeckt in einer alten Erbförsterei die Ursprünge des „Freischütz“, lässt sich von einem Koch der selbst schon für Kanzler und Präsidenten gekocht hat über die Feinheiten der Thüringer Küche aufklären. Beim Folkfestival in Rudolstadt trifft er einen Straßenmusiker, der längst europaweit auf der Bühne steht, aber immer noch gerne in „den Wald“ zurückkehrt.



Von einem echten Förster erfährt er, welche Tiere nach Jahrzehnten zurückgekommen sind, in Ihren Thüringer Wald, nachdem es ihnen woanders zu laut und zu voll wurde.



Axel lernt den deutschen Meister im Speedcarving kennen und erfährt, dass man von Kettensägenkunst Leben kann. Und alle zeigen ihm ihren ganz persönlichen Grund, den Thüringer Wald zu lieben. Diese sagenhafte Landschaft, die es lohnt, jeden Tag aufs Neue zu entdecken.