Burg Hanstein

Sie gilt als die schönste Burgruine in Mitteldeutschland und prägt mit ihrer Silhouette das Bild des Eichsfeldes. Die Burg ist auf einem steilen Weg von Bornhagen aus zu erreichen und liegt auf einem Bundsandsteinfelsen. Die freie Lage gewährt heute noch eine weite Sicht über das breite Tal der Leine, wo in früheren Zeiten die meiste Gefahr drohte. Heute finden in der Burg alljährlich Ritterspiele statt. (tgl 10-18 Uhr)