Bei der Messung der Schneehöhen muss man zudem zwischen den amtlichen Angaben des Deutschen Wetterdienstes und den Informationen von Mitarbeitern der Tourist-Informationen, Loipenspurern oder Liftbetreibern unterscheiden. An den Wetterstationen des Deutschen Wetterdienstes werden die Schneehöhen entweder von Hand oder automatisch gemessen. Auf einem sogenannten Schneebrett ermitteln die Meteorologen die absolute Schneehöhe, auf einem anderen den Neuschnee. Bei bemannten Wetterstationen geschieht das mittels eines Zollstocks, bei den anderen millimetergenau durch die automatische Infrarot-Messung.

Um den Schneefall überhaupt prognostizieren zu können, wird beim Deutschen Wetterdienst ein kompliziertes Verfahren angewendet, dass ohne den Großrechner in Offenbach gar nicht möglich wäre. Temperaturvorhersagen und die prognostizierte Niederschlagsmenge werden in sogenannten Wettermodellen errechnet. Die Wahrscheinlichkeit dieser Prognose liegt bei 90 Prozent. Bei angekündigten zehn Zentimeter Neuschnee kann es also eine Abweichung von einem bis zwei Zentimeter nach oben oder unten geben.