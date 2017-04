So schön ist Deutschland

Uta Bresan auf dem Zug der Kohlebahn Bildrechte: MDR/Annett Liebisch

Es ist endlich Frühling! Uta Bresan ist diesmal in der schönen Gegend rund um Altenburg unterwegs, um die ersten Frühlingsboten zu entdecken. Mit der historischen Kohlebahn fährt sie von Meuselwitz durch das romantische Schnaudertal, auf dem Sprotte-Erlebnispfad gelangt sie zu einer 1000jährigen Eiche, die ein Geheimnis in sich birgt und im Bauernhof zu Posterstein erfährt sie einiges zur gesunden Ernährung mit Frühlingskräutern. Beim Stopp im Altenburger Inselzoo, dem schönsten Zoo Thüringens, gibt es tierischen Nachwuchs zu bestaunen, und auf einer Straußenfarm wird ein ganz besonderer Eierlikör hergestellt.



Zwischendurch stellt uns Uta Bresan immer wieder in bezaubernden Filmbeiträgen die beliebtesten und interessantesten bundesweiten Regionen Deutschlands vor, die gerade im Frühling ihren besonderen Reiz haben. Mit den schönsten Seiten unseres Landes und seinen einmaligen Landschaften, romantischen Städten, historischen Orten, idyllischen Landstrichen und mit viel frühlingshafter Musik läuten wir die schönste Jahreszeit ein.