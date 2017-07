Sommer bei uns Wasser-Action im Kanupark Markkleeberg

Hauptinhalt

Für abenteuerliches Wildwasser-Rafting muss es nicht unbedingt in die Alpen gehen. Doch im Erzgebirge, im Thüringer Wald oder im Harz findet sich kein geeignetes Gewässer. Am Markkleeberger See im Süden von Leipzig allerdings schon.