Wenn Thomas in seinen Wagen steigt, dann fährt er ohne Lenkrad durch die Gegend. Denn auf der Schiene muss sich nur um die Geschwindigkeit kümmern. Die Attraktion ist genau so toll wie eine Draisinenfahrt, aber nicht so anstrengend. Denn der Schienentrabi wird angetrieben von einem Original Motor aus dem gleichnamigen Fahrzeug für die Straße.