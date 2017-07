Sommer bei uns Musikalisch auf der Walpurgiskloster-Ruine in Arnstadt

Die beiden lieben das Mittelalter. Wenn gerade kein thematisch passendes Fest ansteht, ziehen sich Tina und Daniel trotzdem die traditionelle Kleidung an und wandern los. Eine halbe Stunde vom Parkplatz entfernt liegt die Ruine des alten Walpurgisklosters in Arnstadt. Dort gibt's dann nicht nur ein kleines Picknick, sondern auch Musik mit Gitarre, Dudelsack und Gesang. Wer zufällig vorbei kommt, kann den beiden dabei in Ruhe zuhören.