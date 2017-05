Ilona Konzack, Gastwirtin und Pferdezüchterin

Ilona Konzack Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Ilona Konzack wollte auf keinen Fall Gastwirtin werden. Als Kind musste sie im Gasthof der Eltern aushelfen und schwor sich, als Erwachsene etwas anderes zu machen. Noch vor der Wende ging sie weg aus ihrem Dorf im Spreewald. Sie fand im Emsland ein neues Zuhause und wäre dort wohl auch geblieben, hätte ihr Vater nicht eines Tages angerufen und gesagt: "Entweder du kommst zurück, oder ich verkaufe den Hof." Das war 2004. Inzwischen ist Ilona Konzack die Chefin der Dubkow Mühle und genießt es, wieder zu Hause zu sein. Aus dem Emsland brachte die 51jährige auch die Liebe zu spanischen Pferden mit. Wann immer Ilona Konzack Zeit hat, kümmert sie sich nun um ihre 13 spanischen Cartujano-Pferde. So kommt es, dass auf den Wiesen der Dubkow Mühle nicht nur Kühe weiden, sondern auch spanische Edelpferde grasen.

Mehr Informationen unter: www.dubkow-muehle.de

Sarah Gwiszs, Modedesignerin

Sarah Gwiszs Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Sie gehört zu den kreativsten Köpfen des Spreewalds: Sarah Gwiszs ist Modedesignerin mit eigenem Label. "Wurlawy" heißt so viel wie "wilde Spreewaldfrauen". Ihre Entwürfe sind bunt, schrill und fallen auf. Dabei lässt sich die 28jährige vor allem von den alten Trachten der Sorben und Wenden inspirieren. Das Nähen hat sie noch von ihrer Großmutter gelernt. Nach dem Abitur ging sie zum Studium an die Akademie für Mode und Design nach Berlin und ist eine der wenigen, die aus der Hauptstadt wieder zurück in ihre Heimat gekehrt ist. Denn hier im Spreewald findet sie die Ruhe und Inspiration, die sie braucht, um kreativ zu sein. Inzwischen hat sie ihr eigenes Mode-Geschäft in Lübbenau eröffnet und kombiniert alte Trachten mit modernen Schnitten und alltagstauglichen Materialien.

Mehr Informationen unter: www.wurlawy.de

Cornelia Rosner, Chefin der Gurken-Einlegerei Müller in Lübbenau

Cornelia Rosner Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Schon Cornelia Rosners Urgroßeltern waren Gurkenbauern. Auf dem Wochenmarkt von Lübbenau verkauften sie das Gemüse. Anfang der 20iger Jahre entdeckten auch die Städter in Berlin und Dresden die Delikatesse und so gründete Urgroßvater Hermann Neubert ein kleines Familienunternehmen. Heute gehört die Firma Müller zu einer der wenigen mittelständischen Betriebe hier, die die Gurken verarbeiten. Nie hätte die 57jährige gedacht, dass sie später einmal hier arbeiten würde. Als Jugendliche wollte sie auf keinen Fall im Gurken-Geschäft bleiben. Doch dann kam alles anders...

Mehr Informationen unter: www.spreewaldmueller.de

Claudius Wecke, Parkleiter des Branitzer Parks

Claudius Wecke Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Wer das Glück hat, mit Claudius Wecke einen Spaziergang durch den Park Branitz zu unternehmen, dem öffnet sich die ganze Pracht der Gartenkunst des 19. Jahrhunderts. Denn Claudius Wecke weiß, Menschen für die grünen Landschaftsparadiese von Fürst Pückler zu begeistern. Schon als Kind hat ihn die Leidenschaft fürs Grüne gepackt. Geboren 1982 in Görlitz, schenkten ihm seine Eltern zur Einschulung einen kleinen Gartenzaun. So begann die Liebe zum Jäten und Säen, zum Pflanzen und Ernten. Schließlich war es eine schicksalshafte Fügung, dass der frischgebackene Landschaftsarchitekt von der TU Dresden bereits mit 25 Jahren Parkleiter vom Fürst-Pückler Park Branitz bei Cottbus wurde. Seit Claudius Wecke den Branitzer Park leitet, hat sich viel getan. So ist das Wahrzeichen des Parks, die berühmte Pyramide, aufwändig restauriert und neu bepflanzt worden. Hier hat sich Hermann Fürst von Pückler­Muskau 1871 begraben lassen. Heute strahlt nun dieser "Tumulus", wie Pückler sein Grab zu nennen pflegte, im neuen Glanz und lädt ein, die Geschichte des Fürsten und seine Leidenschaften zu entdecken.

Kontakt: info@pueckler-museum.de

Christina Grätz, Biologin

Christina Grätz Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Früher war sie eine radikale Anti-Braunkohle-Aktivistin. Christina Grätz hätte sich kaum vorstellen können, einmal mit Braunkohle-Unternehmen zusammen zu arbeiten. Inzwischen hat sie ihre Meinung geändert. Mit Protest kann man wenig verändern. Also beschloss die damalige Biologie-Studentin nicht mehr den Regenwald retten zu wollen, sondern in ihrer zu Heimat bleiben und dort etwas für die Natur zu tun. Seitdem kümmert sie sich darum, dass sich die von der Kohle versehrte Natur in der Niederlausitz wieder erholt. 2011 hat Christina Grätz dafür eine eigene Firma gegründet. Sie begrünt Landschaften, die der Bergbau hinterlassen hat und pflanzt wieder seltene Wildpflanzen an, die vom Aussterben bedroht sind. Mehr als 50 Hektar hat Christina Grätz in den vergangenen Jahren im Tagebau Jänschwalde wieder zum Blühen gebracht.

Mehr Informationen unter: www.nagolare.de

Thomas Bonhage, Ölmüller

Thomas Bonhage Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die Straupitzer Holländermühle wurde vor knapp 200 Jahren gebaut. Später kamen die Sägemühle und die Ölmühle hinzu. Bis heute wird hier aus Korn Mehl gemahlen, aus Baumstämmen Holz gemacht und aus Leinsamen das gute Leinöl gewonnen. Thomas Bonhage ist einer von mehreren Müllern, die hier täglich arbeiten. Er kommt aus Straupitz und kennt Leinöl seit seiner Kindheit. Noch heute schwört er auf die gesunde Kraft des Öls, am besten zusammen mit Pellkartoffeln und Quark, wie es sich für einen echten Spreewälder eben gehört.

Mehr Informationen unter: www.windmuehle-straupitz.de

Gerda Gaumer, Hobby-Bäckerin

Gerda Gaumer Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Was wäre der Spreewald ohne Plinsen? Der süße Pfannkuchenteig ist weit über die Landesgrenzen hinweg berühmt und neben den sauren Gurken eine echte Spezialität der Region. Südlich des Spreewalds sind drei Dörfer nach der Süßspeise benannt. Hier liegen die sogenannten Plinsdörfer, wo die Süßspeise noch mit Buchweizenmehl gebacken wird. Bäckerin Gerda Gaumer schwört auf den würzigen Geschmack des Buchweizens. Seit 40 Jahren betreibt sie den alten Gasthof in Weißag, einem der drei Plinsdörfer. Jeden Sonntag bäckt die 64jährige die süßen Kuchen, und das noch immer in den alten, gußeisernen Pfannen ihrer Großmutter. Von der stammt auch noch das Rezept.

Kontakt: Gerda Gaumer, Weißager Dorfstraße 4, 03229 Luckaitztal OT Weißag

Stefan Schäfer, Radrennfahrer

Stefan Schäfer in Aktion Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Seit drei Jahren fährt Stefan Schäfer Steher-Rennen. Und er hat es schon weit gebracht. Inzwischen ist der 30jährige aus Forst zweifacher Deutscher Meister. Dieser besondere Rennsport ist eine der ältesten Radsportdisziplinen und gehört zu den anspruchsvollsten. Mit bis zu 70 km/h sausen die Radfahrer über die Bahn, immer im Windschatten ihrer Fahrer, den sogenannten Schrittmachern. Denn bei einem Steherrennen fahren Radsportler zusammen mit Motorradfahrern und bilden sogenannte Gespanne. Im Alter von zehn Jahren ist der geborene Forster zum Radsport gekommen. Seiner Mutter zuliebe, denn sie hatte Angst, ihr Sohn würde ohne Hobby auf die falsche Bahn geraten. Nach einem langen Radausflug mit seinem Großvater meldete er sich beim Forster Polizeisportverein und war von da an nur noch auf dem Sattel unterwegs. Heute fährt er im Schnitt etwa 18.000 Kilometer im Jahr und lebt unweit seiner alten Heimat Forst. Mit seiner Frau und seiner kleinen Tochter wohnt er in Cottbus und ist Hauptkommissar-Anwärter bei der Polizei Brandenburg.