Steimles Welt Uwe Steimle und der "Zauberer von Ost"

Hauptinhalt

Anlässlich des 175. Geburtstages von Karl May begibt sich Uwe Steimle ins Karl-May-Museum Radebeul. Er erkundet die Bibliothek des Schriftstellers und schlüpft am Lagerfeuer vor der "Villa Bärenfett" in die Rolle von Winnetou.