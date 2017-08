Die ersten Thüringer Störche haben sich auf den Weg in den Süden gemacht. "Der Wegzug ist im Gange", sagt Storchenexperte Klaus Lieder vom Naturschutzbund Thüringen. Bis Mitte September sei ein Großteil der Tiere abgezogen. "Zum Teil sammeln die sich jetzt noch an nahrungsgünstigen Stellen." An leicht überfluteten Wiesen im Werratal etwa seien zuletzt um die 60 Störche zu sehen gewesen. Ebenfalls attraktiv: frisch gemähte Getreidefelder, weil Mäuse dort schutzlos seien und leicht erreichbare Nahrung böten.