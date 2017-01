1. Für den Schneemann eignet sich am besten Nassschnee. Frischer Pulverschnee oder Neuschnee ist dafür ungeeignet. Schwerer, nasser Schnee klebt am besten zusammen.



2. Die drei benötigten Schneebälle werden durch den Schnee gerollt und wachsen so immer weiter. Nachdem sie übereinandergesetzt werden, müssen die Zwischenräume mit Schnee gefüllt werden. Das Verfugen unterstützt de Haltbarkeit.



3. Alternativ kann der Schneemann aus einem Haufen geformt werden. Beim Aufschaufeln sollte der Schneehaufen dabei immer wieder festgeklopft werden um seine Dichte zu erhöhen. Mit Messer oder Schaufel kann der Schneemann dann aus dem Schnee geschält werden.



4. Arme können aus Stöcken bestehen oder auch aus Schnee geformt werden. Die übliche Möhrennase und Kohlen als Augen oder Knöpfe werden oft mit Steinen, Stöcken oder Zapfen ersetzt. Der Fantasie sind aber keine Grenzen gesetzt: Auch andere Accessoires wie Sonnenbrillen, Handschuhe oder Krawatten eignen sich als Deko.



5. Zum Schluss können Sie den Schneemann aus einer Sprühflasche mit Wasser besprühen. Die obere Schicht gefriert und erhöht die Festigkeit. Außerdem bringt es einen schönen Glanz!