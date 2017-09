"Ein Herz für Trabi, Schwalbe und Co."

Die Herzen von Axel und Micha schlagen "zweitaktig". Die zwei Autoschrauber aus Sachsen-Anhalt reparieren in Axels PS-Schmiede vor allem Vehikel mit DDR-Vergangenheit. Seit 18 Jahren hat Axel seine Werkstatt in einem kleinen 800-Seelen-Dorf. Ob Trabi, Schwalbe oder Lada - mit viel Geschick, Improvisationstalent und immer einem lockeren Spruch auf den Lippen nehmen sich die beiden Freunde die alten Fahrzeuge vor. Auch einen wassertauglichen LuAZ, einen Offroad Lada Niva und sogar die beiden Motoren eines rosafarbenen Panzers bekommen Axel und Micha wieder zum Laufen.

Man kann von ihm sehr gut lernen. Er teilt auch gern sein Wissen, wenn er weiß, dass es auch ankommt. Axel

Schrauber-Kumpel Micha hingegen ist optimistisch. Er möchte seinen alten Lada Niva von 1986 wieder fahrtauglich machen, denn er hat eine Offroad-Spritztour mit seiner Tochter geplant. Doch was für ihn nach "ein paar Kleinigkeiten" aussieht, ist für den Laien ein Haufen Schrott. Wird er den Lada trotzdem wieder flott machen?

Damit Micha eine tolle Offroad-Spritztour mit seiner Tochter machen kann, muss ein wichtiges Ersatzteil für den Lada Niva her, eine Kardanwelle. Bei Mike, einem guten Bekannten, hoffen er und Axel, diese zu bekommen.

Es wird zwar schon viel nachgebaut, aber die original alten Teile gehen zu Ende. Die sind begrenzt. Ist ja auch logisch, irgendwann ist das Lager leer. Micha

Schweres Gerät steht bei Axel und Micha auf dem Schrauberhof. Sie wollen einen Robur LO, auch "Ello" genannt, wieder flott kriegen.

Das ist noch richtig Arbeit. Damals war ein Kraftfahrer noch ein Kraftfahrer. Axel

In ihrem Ello wollen Axel und Micha beim Oldtimertreffen OstMobilMeetingMagdeburg, kurz OMMMA, schlafen - gebettet auf der reparierten Blattfeder. Die muss nur noch eingebaut werden. Leider ist manchmal das Einbauen schwieriger als das Auseinandernehmen. Und fehlt da nicht ein Teil?