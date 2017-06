Mancherorts wird die Spezialität auch "Finkenwurst" genannt, was nicht auf die Zutaten schließen lässt, sondern auf das "Finkenmanöver", einen uralten Brauch im Harz. Denn zu Pfingsten treten die Finkner mit ihren "Meistersängern" zum Wettstreit im Schönheits- und Kampfsingen an. In Benneckenstein versammeln sie sich dazu seit 130 am Pfingstmontag in aller Frühe auf der Festwiese. Wer gewinnt, darf sich für ein Jahr "Finkenkönig" nennen. Dafür trainieren in der Harz-Region noch rund 50 Finkner, los geht es im Frühling, wenn die Buchfinken-Hähne mit dem Gesang beginnen, zuhause nach Tonkoserve, im alten, in freier Natur längst ausgestorbenen Harzer Dialekt oder später im Wald. Seit 2014 gehört der Brauch übrigens zum Immateriellen Kulturerbe der UNESCO.