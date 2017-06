Brühe lange Zeit kochen, bis das Fleisch gar ist. Anschließend Fleisch aus der Brühe nehmen, abkühlen lassen, dann von Knochen und Sehnen befreien und in mundgerechte Würfel schneiden. 20-30 Minuten vor dem Servieren das kleingeschnittene Gemüse in der Brühe bei niedriger Temperatur weich kochen (Bißfestigkeit nach persönlichem Ermessen). Ist das Gemüse gar, Liebstöckel nur max. 2 Minuten in der Brühe ziehen lassen, dann entfernen.