Die Industriestadt Halle an der Saale, Zentrum des mitteldeutschen Chemiedreiecks, will sich nach dem 2. Weltkrieg mit Macht zur sozialistischen Vorzeigestadt umbauen. Ab 1965 wird der Riebeckplatz – der längst Ernst-Thälmann-Platz heißt – umgestaltet. vbAm Thälmannplatz laufen alle wichtigen Fernverkehrsstraßen der Chemieregion zusammen. Schon in den 1960er Jahren gilt er als verkehrsreichster Knotenpunkt der DDR. Der gigantischer Kreisverkehr, unterquert von einem langen Fußgängertunnel und überspannt von der ersten Hochstraße der DDR, war damals eine architektonische Herausforderung.