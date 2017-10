Der Eichsfelder Feldgieker ist eine Wurstspezialität. Nach altem Rezept wird gehacktes Schweinefleisch noch schlachtwarm in die handgenähte, leicht längliche, blasenähnliche Hülle des Bauchschmers vom Schwein gefüllt. Diese Zubereitungsart ist nur im Eichsfeld gestattet.

Gastwirt Klaus Röhrig zelebriert Herstellung und Verkostung der regionalen Köstlichkeit auf historische Art und Weise. In seinem Klausenhof am Fuße der Burg Hanstein bei Heiligenstadt richtet der gelernte Küchenmeister seit über 20 Jahren mittelalterliche Feste aus. Wenn Spielleute und Gaukler die Gäste in Stimmung gebracht haben, holt der Wirt seine original luftgetrocknete Delikatesse aus der Wurstkammer.