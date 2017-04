Das Land, "wo einem die gebratenen Tauben in den Mund fliegen" war einst Teil einer Sage aus dem Schlaraffenland. Kurioserweise sollte sie in den 60er-Jahren in der DDR wahr werden. Die Regierung rief Geflügelzüchter dazu auf, Tauben zu züchten, die sich im großen Stil als Fleischtauben eignen sollten. Nach vielen Jahren der Kreuzung und Züchtung entstand die "Weiße Wirtschaftstaube". Doch aus den Plänen der "gebratenen Tauben" für die Münder der Werktätigen wurde nichts. Die Züchtung von Brathähnchen, den bekannten "Broilern" in großen Mastanlagen, erwies sich als effektiver.