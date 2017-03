Alles Gute zum Geburtstag, Uschi Brüning!

Sie ist eine der ganz Großen in der deutschen Jazz-Szene: Beim Dresdner Schlagerfestival 1972 gelang Uschi Brüning der Durchbruch. Schon zuvor war die 1947 in Leipzig geborene Sängerin in der Klaus Lenz Big Band als außerordentlich stimm-begabt aufgefallen, später vervollkommnete sie ihren Stil im Günther Fischer Quintett und im European Jazz Ensemble. Der vor kurzem verstorbene Manfred Krug war ihr langjähriger Duett-Partner. Für ihn war es "eine kolossale Erlösung, eine Sängerin zu finden, die wirklich ein Jazzfeeling hatte, (...) und die zu mir passt, stimmlich, also mädchenhaft und fraulich und so weiter. Also für Duette wie geschaffen. Und ich hab nie von Uschi wieder abgelassen (...) und es war all die Jahre eine große Freude."