Henning, der Entdecker - 2 Jahre Henning ist Wullies Sohn. Seine Besitzer denken, dass er Angst vor Straßen hat und sich deshalb nicht in den Park auf der anderen Straßenseite traut. Doch dem ist nicht so. Henning läuft sogar mehrmals am Tag in den Park. Mehr noch: Sein Revier ist größer als gedacht, und fast jede Nacht ist Henning etwa eine Stunde unterwegs.

Bildrechte: MDR/Hofrichter & Jacobs