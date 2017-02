Der gebürtige Berliner feiert seine ersten Erfolge in der Showbranche in den 80er-Jahren als Schlagersänger. Zunächst erobert er die DDR-Hitparade, dann entdeckt er sein Talent als Showmaster. 1983 wird er mit dem Schlager "Erna kommt", übrigens eine Erinnerung an seine Großmutter, schlagartig bekannt. Zeitgleich moderiert er seine erste TV-Show "He Du". Die Macher des DDR-Fernsehens entdecken in "Lippi" ihren neuen Star und so bekommt er mit "Meine erste Show" seine erste abendfüllende TV-Show, kurz darauf die Samstagsabendshow "Glück muss man haben".