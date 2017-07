In England, Australien, den Niederlanden und in Dänemark brach die Kinovorführung im vergangenen Jahr den Kassenrekord für eintägige Musikevents. In Deutschland wird das Konzert 2017 am 30. Juli nun in der Rekordzahl von mehr als 130 Kinos zu sehen sein. Moderatorin Andrea Ballschuh präsentiert die Kinovorführung und führt direkt im Anschluss an das Konzert ein Interview mit dem Maestro. Außerdem wird sie den Zuschauern zusätzlich spannende Blicke hinter die Kulissen ermöglichen.



Die Besucher geraten jedes Jahr immer wieder ins Schwärmen bei André Rieus Sommerabendkonzerten auf dem romantischsten Platz der Niederlande: dem Maastrichter Vrijthof! Der "Walzerkönig" gibt inzwischen zum dreizehnten Mal in Folge diese beliebten Konzerte mit ihrer einzigartigen Atmosphäre vor insgesamt mehr als 100.000 Zuschauern. Zum Jubiläum hat sich André einige besondere Überraschungen einfallen lassen. Was schon verraten werden kann: Unter anderem wird erstmals David Hasselhoff als Gast vor Ort sein.