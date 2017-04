Walzerkönig André Rieu lädt zu einem rauschenden Hochzeitsfest in eines der schönsten Opernhäuser der Welt - in die Semperoper Dresden. Freuen Sie sich auf mitreißende Walzer wie "Wiener Blut", "An der schönen blauen Donau", "Ich tanze mit dir in den Himmel hinein"; einen feurigen Paso Doble sowie die schönsten Arien aus "Der Barbier von Sevilla", "Tosca", "Die lustige Witwe" oder Welthits aus dem großartigen Musical "Das Phantom der Oper". Dabei dreht sich alles um ein charmantes Brautpaar, 40 Tanzpaare, die Sopranistinnen Mirusia Louwerse und Carmen Monarcha, die Platin-Tenöre und Bariton Morschi Franz. In der Semperoper spielt natürlich André Rieus Johann Strauss Orchester. Im Anschluss können Sie noch einmal den Höhepunkt einer rauschenden Ballnacht erleben: André Rieus Mitternachtskonzert zum Semperopernball 2017!