Eine Drachenbühne unterm Sternenhimmel: Mit über 35.000 begeisterten Fans feiert Andrea Berg in ihrem Heimatort Aspach eine märchenhafte Open-Air-Show zum Mitsingen und Mitfeiern. Mit Gästen wie den Höhnern und DJ Ötzi stimmt sie ihre größten Hits an. Auch die Fernsehzuschauer können Andrea Berg am heimischen Bildschirm "so nah wie nie" erleben. Denn Florian Silbereisen nimmt sie mit hinter die Kulissen und zeigt das, was normalerweise nicht im Fernsehen zu sehen ist.