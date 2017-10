Andrea Berg zum Tourauftakt in Hamburg Bildrechte: dpa

Passend zum Jubiläum wartet das "Best-of-Werk" mit 25 Titeln auf - den größten Hits der Sängerin aus den letzten 25 Jahren, aufgenommen in neuen, berührenden Versionen. Welche das sind, durften die Fans vorab per Voting entscheiden. Mit der Veröffentlichung des Albums hat die 51-Jährige einmal mehr Platz eins der offiziellen deutschen Album-Charts erobert. Zum 25-jährigen Bühnenjubiläum gibt die Sängerin zehn Konzerte an kleinen, aber feinen Veranstaltungsorten. Hier wird sie in intimer Atmosphäre "hautnah" zu erleben sein, so das Motto der Tour. Dem Auftakt in Hamburg folgen bis Ende Oktober noch zehn weitere Stationen. Als nächstes tritt Andrea Berg in Leipzig, Wien und München auf.