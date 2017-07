Die musikalische Karriere von Andrea Jürgens begann bereits im Alter von zehn Jahren. Ende der 1970er Jahre wurde sie von Erfolgsproduzent Jack White entdeckt. Sie feierte mit dem Hit "Und dabei liebe ich Euch beide"(1978) Riesen-Erfolge. Sie trat in Rudi Carells Samstagabend-Show "Am laufenden Band" auf und war die jüngste ZDF-Hitparade-Gewinnerin. Im Erwachsenenalter konnte Andrea Jürgens an die alten Erfolge nicht mehr anknüpfen. Vor einigen Jahren gelang ihr dann doch noch ein Comeback in der Schlagerszene. Ihr im vergangenen Jahr erschienenes Album "Millionen von Sternen" schaffte es in die Top Ten. Eine im vergangenen Herbst gestartete Tournee musste Jürgens aus gesundheitlichen Gründen abbrechen.