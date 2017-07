Dass es bald einen Zwilling von ihm gibt, hat Andreas Gabalier seinen Fans zu verdanken. Denn, "Madame Tussauds"hatte ein Voting ausgeschrieben, in welchem gewählt werden konnte, welche prominente Persönlichkeit als nächstes als Wachsfigur verewigt werden sollte. Zur Enthüllung seines "Zwillings" will der Steirer auf jeden Fall vor Ort sein. Bereits im Februar war Andreas Gabalier nach London gereist, um für sein "Wachsfiguren-Double" Modell zu stehen.

Volksmusik mit einer Prise Sexappeal gewürzt mit einem guten Schuss Rock 'n' Roll, das ist die Musik, für die Andreas Gabalier steht. Er nennt es kurz und knapp "Volks-Rock 'n' Roll". Ein Geheimrezept des Volksmusikers ist seine stets gute Laune. "Ich glaube, ich bin ein sehr, sehr lebensfrohes Rumpelstilzchen", sagt Gabalier. "Ich muss immer was machen. Ich bin immer motiviert, bin immer gut drauf. Es gibt ganz, ganz wenige Momente, in denen man mich auf die Palme bringt." Doch das Leben des Sängers hat nicht nur Sonnenseiten. Nachdem sich sein Vater 2006 das Leben nahm und zwei Jahre später seine Schwester, die das Leid nicht mehr ertragen konnte, verarbeitete Gabalier dies in dem Song: "Amoi seg' ma uns wieder".