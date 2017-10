Gabalier ist nun neben Musikern wie Falco oder Freddy Mercury zu bestaunen. Gabaliers Zwilling hat übrigens 200.000 Euro gekostet. Bereits Anfang Februar wurden bei einem Sitting von Gabalier in Graz über 250 Messungen getätigt und mehr als 180 Fotos geschossen. Die Entscheidung, dass es Andreas Gabalier bald als Wachsfigur gibt, fällten seine Fans und Besucher des Kabinetts. Madame Tussauds hatte ein Voting veranstaltet, in dem darüber abgestimmt wurde, welche neue Figur aus Wachs modelliert werden sollte.

Andreas Gabalier bei einem Auftritt Bildrechte: MDR FERNSEHEN/Wunderbares Schlagerland Sachsen

Volksmusik mit einer Prise Sexappeal gewürzt mit einem guten Schuss Rock 'n' Roll, das ist die Musik, für die Andreas Gabalier steht. Er nennt es kurz und knapp "Volks-Rock 'n' Roll". Der Österreicher wird 2009 bei einem Auftritt im Musikantenstadl entdeckt und belegt beim Vorentscheid zum Grand Prix der Volksmusik den zweiten Platz. Sein erstes Schlager-Album "Da komm' ich her" erscheint 2009, kurz darauf kommt sein bislang erfolgreichstes Album "Herzwerk" in die Plattenläden. Für sein Schaffen wird der Sänger mehrfach ausgezeichnt. So erhält er 2012 den Echo in der Kategorie: Künstler/Künstlerin/Gruppe Volkstümliche Musik. Außerdem bekommt er 2012 die österreichische Auszeichnung "Amadeus" für die Kategorien "Schlager" und "Best Live Act". Insgesamt kann er auf mehr als ein Dutzend Mal Platin, davon sechs Mal für sein Album "Herzwerk" stolz sein. Bisher hat Gabalier mehr als 700.000 Tonträger verkauft.