Für den beliebten Entertainer ist "Beim Andy" ein Wunsch-Comeback. In der Show zieht Andy Borg alle Register seines Könnens und die Stars der volkstümlichen Schlagerszene geben sich ein Stelldichein. "Beim Andy" treffen sich nicht nur Kollegen, sondern auch Freunde.

Die Aufzeichnung zu 'Beim Andy' war ein Riesenspaß und es hat mich sehr berührt, dass sich meine langjährige Show-Familie für diese Aufzeichnung spontan zusammengefunden hat. Diese Sendung ist genau das, was mir Spaß macht. Einfach aus dem Bauch raus, ohne Kompromisse. Und wer mich kennt, weiß, worauf er sich freuen kann. Manchmal überrasche ich mich sogar selber.

Und so schlüpfen "Die Stoakogler", obwohl sie bereits in der Show-Rente sind, noch einmal in ihre Tracht und singen eine letztes Mal den legendären Hit "Steirermen". Ebenfalls bei der Premierensendung dabei sind "Die Zillertaler" und Stefan Mross.