Arndt Bause schrieb unvergessene Hits wie "Gold in deinen Augen" für Frank Schöbel, "Erna kommt" für Wolfgang Lippert und "Sing, mei Sachse, sing" für Jürgen Hart. Im Jahr 2001 sprach er seine Erinnerungen auf Band, daraus entstand mit Unterstützung der Schriftstellerin Gisela Steineckert das Buch "Der Mann mit der goldenen Nase". Inka Bause hat den 80. Geburtstag ihres Vaters am 30. November 2016 zum Anlass genommen, dieses Buch unter dem Titel "Auf der Tonleiter in den Schlagerhimmel" neu herauszugeben.

Der 1936 in Leipzig geborene Bause entdeckte früh seine Liebe zur Musik. Dem Willen seiner Eltern folgend, erlernte er zunächst den Beruf eines Apparateglasbläsers. Doch diesen übte er nicht lange aus, sondern absolvierte lieber ein Studium der Komposition und des Tonsatzes an der Hochschule für Musik "Felix Mendelssohn Bartholdy" in Leipzig. Aus dem gelernten Glasbläser wurde der erfolgreichste Schlagerkomponist der DDR. Er schrieb über 1.300 Tanzmusiktitel, 24 Musiken zu Trickfilmen und 1987 das Musical "Gesang der Grille". Dafür wurde er 1972 mit dem Kunstpreis der DDR und 1983 dem Nationalpreis der DDR III. Klasse. Arndt Bause war verheiratet und hatte drei Töchter. Seine jüngste Tochter Inka hat sich als Sängerin und Fernsehmoderatorin einen Namen gemacht. Im Jahr 2003 starb Arndt Bause im Alter von 66 Jahren an einer Lungenembolie.