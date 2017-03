1984 tritt Aurora Lacasa mit Frank Schöbel und den beiden gemeinsamen Kindern in der Sendung "Weihnachten in Familie" auf. Die gleichnamige Schallplatte wird zum meistverkaufte Amiga-Tonträger. Zwölf Jahre später geben Aurora Lacasa und Frank Schöbel ihre Trennung bekannt. Aurora geht für zwei Jahre zu ihrer Mutter nach Spanien. Zurück in Berlin stürzt sie sich erneut in die Arbeit, nimmt eine Kinderlieder-CD auf, veröffentlicht mit "Lebenslinien" eine Solo-CD - und geht auch wieder auf Tournee. Heute lebt Aurora Lacasa in der Nähe von Berlin in einem Häuschen mit Garten und ist wieder ... die "Morgenröte des Hauses".