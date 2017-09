Ende der 50er-Jahre ist die Unterhaltungsbranche mitten im Aufschwung. Wertungssendungen im Radio beflügeln die Plattenverkäufe und vor allem das junge Medium Fernsehen sucht nach immer neuen Gesichtern und Stimmen.

Bärbel Wachholz war der erste Medienstar. Michael-Peter Jachmann/Journalist

Mit ihrer unvergleichbaren Stimme und viel Fleiß schafft es Bärbel Wachholz: Sie feiert in den 60ern ihre größten Erfolge. Gastspiele führen sie nach Frankreich, Syrien, in die Niederlande, in sämtliche osteuropäische Staaten - und immer wieder in die Sowjetunion. Dort ist Juri Gagarin ihr größter Verehrer. Ein bisschen Lolita, ein bisschen Seemannsbraut, ein bisschen Vamp - Bärbel Wachholz beeindruckt mit ihrer Wandlungsfähigkeit und verkörpert doch immer perfekt den Zeitgeist jener Jahre.

Da war eben auch der Fleiß gewesen, weil Bärbel, ich habe das ja selber erlebt, zu Hause viel geübt hat, sie ist immer vorbereitet gegangen. Walter Bühling, Bärbel-Wachholz-Kenner

Schlager statt Arien

Bärbel Wachholz wusste schon früh, dass sie zur Bühne wollte. Ihre ersten Auftritte hat sie als Teenager in Eberswalde. Sie lernt Akkordeon spielen, nimmt Gesangsunterricht und träumt eigentlich von der Opernbühne. Mit ihrer hohen Musikalität und ihrem Fleiß verschafft sie sich schnell Respekt in der Branche. Und ihre Stimme hat das, was man heutzutage einen großen Wiedererkennungswert nennt. 1962 heiratet Bärbel Wachholz den Leipziger Armin Kämpf. Er wird ihr Manager und erkennt bei aller Liebe das künstlerische und damit auch finanzielle Potential seiner Frau.

Armin Kämpf hat sie in den Anfangsjahren sicherlich aufgebaut, er war Star bei Holiday on Ice als Ansager, Eisartist und Sänger und er hat sich dort natürlich viel Knowhow angeeignet und hat das dann eben umsetzen können. Joachim Lang, Autor einer Wachholz-Biografie

Zwar eckt Kämpf oft im sozialistischen Kulturbetrieb an, aber angebliche Fluchtversuche lassen sich nicht wirklich belegen. Auf der Bühne strahlt die Wachholz, aber sie ist nicht unbeschwert. Die Schattenseiten des Lebens der Wachholz aber sind weit weniger bekannt: das Kind Bärbel im Internierungslager in Lodz, das mysteriöse Verschwinden der Mutter, Vorwürfe, einen Kriegsverbrecher zum Vater zu haben, politische Instrumentalisierung der Künstlerin.

Arbeit ohne Pause

Bis Ende der 60er-Jahre dominiert Bärbel Wachholz die Schlagerszene der DDR. Sie produziert hunderte Titel, steht vor Fernsehkameras, tourt ohne Pause mit ihren Programmen. Doch der jahrelange Dauerstress fordert seinen Tribut. Hinter dem Bühnenlächeln kämpft sie mit großen Schmerzen.



Weil die Familie finanziell von Ihren Honoraren abhängig ist, kann sich Bärbel Wachholz auch nach der Geburt ihres Sohnes 1970 nicht ausruhen. Nach zwei weiteren schweren Operationen steht sie viel zu schnell wieder auf der Bühne. Gerade als sie Mitte der 70er-Jahre an einen Neuanfang zu glauben beginnt, erkrankt sie schwer an Diabetes.

Damit litt auch ihr Gehör und ihr musikalisches Gehör war einmalig. Sie hat ein Lied einmal gehört und konnte das dann perfekt nachsingen. Michael-Peter Jachmann/Journalist

Bärbel Wachholz begann, ihre Verzweiflung immer öfter mit Alkohol zu betäuben. Im Januar 1984 steht sie in der Sendung "Spiel mir eine alte Melodie" noch einmal im Rampenlicht. Es ist ihr letzter großer Auftritt. Die Fernsehzuschauer sehen nur einen Mitschnitt aus der Generalprobe. Man wollte das Riskio nicht eingehen, dass vor laufender Kamera etwas Unvorhergesehenes passiert. Viele vor und hinter der Bühne ahnen in diesen Minuten, dass das der letzte Auftritt von Bärbel Wachholz sein wird. Am 13. November 1984 stirbt Bärbel Wachholz nach einem Zuckerschock, mit gerade 46 Jahren.