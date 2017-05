Beatrice Egli: Meine Schweiz - Meine Musik

All diese Fragen wird sie auf ihrer Reise beantworten und einen ganz eigenen Blick auf ihre geliebte Heimat offenbaren. Beatrice Egli geht an all die Orte, die für sie eine ganz besondere Bedeutung haben und Geschichten verbergen, die ihr am Herzen liegen. Sie nimmt uns mit in die Deutschschweiz nach Pfäffikon, wo sie 1988 geboren wurde und mit drei Brüdern aufwuchs. Ihre Eltern sind Metzger.



Mit dem Boot geht es quer über den Zürisee, an dem sie im Sommer mit Freunden zum Baden und Flanieren unterwegs ist. Sie besucht die Familien-Alm im Kanton St. Gallen und überzeugt uns dort von ihren Qualitäten als Bäuerin. Als Kontrastprogramm zum ländlichen Leben stellt uns Beatrice Egli auch das moderne Zürich vor, wo sie inzwischen viel Zeit verbringt. Es ist nicht das Zürich der Schoki und der Diamanten, sondern das des alternativen bunten Lebens.