Die Reise startet im restlos ausverkauften Berliner Tempodrom mit dem Titel "Fliegen". Von dort geht es mit "Jetzt und hier für immer" nach Paris, in die Stadt der Liebe. Mit der Ballade "Weck mich auf" gibt es einen Abstecher nach Asien, mit einer rockigen Country-Fassung sendet Beatrice "Schöne Grüße" aus dem Wilden Westen, bis sie mit "Zuerst war es Liebe" die italienische Lebensart feiert. Nach aufregenden Erlebnissen am New Yorker Broadway ("Die längste Nacht") führt die Flugroute vom Big Apple zum Karneval in Rio, wo die Schweizerin eine heißblütige Samba-Version von "Sternenfeuer" zum Besten gibt. Die letzte Station ihrer Reise befindet sich im Orient - und mit exotischen Rhythmen geht es zurück zum großen Finale nach Berlin …