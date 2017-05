Obwohl er nie ganz oben an der Spitze der Charts stand, gehört Bernhard Brink zu den Größen der Schlagerwelt - und stellte einen Rekord der ganz besonderen Art auf: Gleich sechs Mal (1979, 1984, 1987, 1988, 1992 und 2002) nahm er am deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest teil - kein anderer Interpret beteiligte sich an diesem Wettbewerb so oft häufig er.