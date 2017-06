Rex Gildo, der Gerd-Michaelis-Chor oder Dagmar Frederic & Siegfried Uhlenbrock - lange nicht mehr gehört? In der Sendung "Die besten Hits aller Zeiten" gibt's ein Wiedersehen. Dabei entscheidet nicht der Moderator, in welches Jahr die Reise geht, sondern der Zufallsgenerator. Zu den einzelnen Schlagern erzählt Bernhard Brink Geschichten und Anekdoten, und das tut er nicht allein. In jeder Sendung hat er Schlagerstars zu Gast. Dieses Mal sind Thomas Anders und Claudius Dreilich (Karat) mit im Studio.