Gewinnspiel Rocklady Bonnie Tyler live erleben!

Was eine Frau, was eine Stimme! Hits wie "Hero" und "Total Eclipse of the Heart" haben Bonnie Tyler schon zu Lebzeiten unsterblich gemacht. Jetzt ist die Rocklady auf Deutschland-Tour - und lädt die User von "Meine Schlagerwelt" dazu ein, ihre Konzerte in Dresden, Erfurt, Magdeburg, Zwickau, Schwerin und Kamenz zu besuchen. Und das Beste: Für jede Station ihrer Tour gibt es jeweils 1x2 Freikarten zu gewinnen. Was ihr dafür tun müsst? Unsere Gewinnfrage beantworten - und ein wenig Glück haben!