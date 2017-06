DDR-Geschichten Den Fluchtplan im Stiefel: Bonnie Tyler

Hits wie "Holding Out for a Hero" und "Total Eclipse of the Heart" haben sie schon zu Lebzeiten zur Legende gemacht: Bonnie Tyler. Im Juli geht die Rocklady noch einmal auf große Deutschlandtournee. Auch bei "Ein Kessel Buntes" plaudert sie von einer solchen Tournee, allerdings stand da noch die Berliner Mauer - und Bonnie hatte für DDR-Verhältnisse eindeutig die falsche Lektüre im Gepäck ...