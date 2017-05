Der Titel ist Programm: "Keine Lügen" heißt das Buch von Fredi Malinowski & Martin Hein, das am 7. September beim Verlag "Edition Koch" erscheint. Darin erzählen die beiden Jungs des Erfolgs-Duos Fantasy ihre Geschichte - und die klingt wie ein modernes Märchen. Engagiert, doch zunächst nur wenig erfolgreich, verfolgten Fredi und Martin ihren Traum berühmt zu werden. Im Jahr 2012 wurden die beiden sympathischen Sänger von Andrea Berg entdeckt. Sie engagierte sie als Vorband für ihre Tournee - und endlich war er da, der lang ersehnte Erfolg. Heute haben Fantasy Millionen Fans, sind selber Vorbild für viele Newcomer der Schlagerbranche und feiern im September ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum. Ein prima Anlass für einen Rückblick auf zwei spannende Lebensläufe mit vielen Höhen und Tiefen.

Als Konstruktionsmechaniker und Schneider hatten Fredi und Martin zunächst bürgerliche Berufe gewählt, die sie irgendwann zugunsten der Musik an den Nagel hängten. Zusammengefunden haben sie Anfang der 90er-Jahre über ihren gemeinsamen Manager, der sie im Doppelpack besser als einzeln vermitteln konnte. Die Fantasien vom gemeinsamen Erfolg führten schließlich zum Bandnamen ... Fantasy! Doch der Weg dahin war lang und von Existenzängsten gesäumt. Sie nahmen jeden Job an, der sich ihnen bot - und wurden am Ende belohnt.