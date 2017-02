In den 1960er-/70-er Jahren ist sie gemeinsam mit Frank Schöbel das Traumpaar der DDR-Schlagerindustrie. Gemeinsam treten sie in Musikfilmen wie "Heißer Sommer" (1968) und "Nicht schummeln, Liebling" (1972) auf. 1968 wird ihr gemeinsamer Sohn Alexander geboren. Das Paar ist in der DDR so populär, dass sogar das Baby in der Wohnung der beiden gefilmt wird. Doch nach dem verflixten siebenten Jahr ist es aus - 1974 lassen sich Chris Doerk und Frank Schöbel scheiden und jeder geht seine eigenen Wege, auch auf der Bühne.