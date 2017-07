In Hamburg wurde der Sänger drei Stunden operiert. Die Operation ist gut verlaufen, Cordalis hat aber noch starke Schmerzen. So will der Sänger erst einmal in Deutschland bleiben und an einer Reha teilnehmen. Seine Auftritte sind vorerst alle abgesagt. So warten am Samstag beim "radio B2-Schlagerhammer"-Festival in Hoppegarten an der Berliner Stadtgrenze 25.000 Fans umsonst auf ihn. Stattdessen singen sein Sohn Lucas und seine Tochter Kiki seine Hits. Sie nehmen auch den "GoldStar-TV-Lebenswerk-Preis" für ihn entgegen.