Die besten Hits aller Zeiten!

Kaum einer kennt die deutsche Schlagerszene so wie er: Bernhard Brink. Seit nunmehr 45 Jahren steht er als Sänger und Moderator auf der Bühne - und zaubert doch immer wieder Neues aus dem Hut. Jetzt überrascht er im MDR FERNSEHEN mit einem ganz neuen Format: "Den besten Hits aller Zeiten". Und die präsentiert er nicht etwa in chronologischer Reihenfolge, das wäre Bernhard Brink nun wahrlich zu einfach. In welches Jahr der Schlagertitan Sie entführt ... entscheidet allein der Zufallsgenerator.