Waren an der Müritz

"Die besten Hits aller Zeiten" Auf den Spuren der besten Sommerhits!

"Die Besten Hits aller Zeiten" gehen in eine neue Runde! Die erste der vier neuen Folgen widmet Bernhard Brink - passend zur Jahreszeit - den größten Sommerhits. Dafür ist der beliebte Sänger und Moderator bis nach Waren an die Müritz gereist, denn wenn es um den Sommer geht, dürfen Wasser und Fernweh nicht fehlen. Ebenso wenig wie reichlich Gute-Laune-Musik. Genau diese präsentiert Bernhard Brink mit seinen "Größten Sommerhits aller Zeiten" - für einen perfekten Start in den Sommer.