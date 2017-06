"Die Schlager des Jahres" Florian Silbereisen präsentiert den Schlagergipfel 2016

Gipfel gibt es nicht nur in den Bergen oder der Politik - sondern seit Florian Silbereisen auch in der Schlagerwelt! Zu einem solchen hat der charmante Showmaster ins thüringische Suhl geladen - und präsentiert vom Newcomer bis zum "alten Hasen" alles, was im Jahr 2016 in Sachen Schlager für Furore gesorgt hat. Darüber hinaus sind Schlager-ModeratorInnen des MDR FERNSEHENS und des HR geladen, um aus und für ihre Sendungen ihren "Schlager des Jahres" zu küren - auch "Meine Schlagerwelt"!!