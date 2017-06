Das MDR FERNSEHEN berichtet über "Die Schlager des Sommers" bereits ab 23. Juni: "MDR um 2" und "MDR um 4" berichten vom Eintreffen der ersten Stars und Sternchen in Klaffenbach und zeigen, wie weit die Vorbereitungen für das große Event gediehen sind. Am Sendungstag startet die Berichterstattung um 17:15 Uhr mit einem 45-minütigen Countdown, der erste Einblicke ins Geschehen vor Ort gibt. Ab 19:50 Uhr blickt Moderatorin Kim Fisher in "Zeigt uns euren Sommer" direkt ins Geschehen. Ab 20:15 Uhr, wenn Florian Silbereisen das Schlagerfestival offiziell eröffnet, steigen die "Schlager des Sommer" deutschlandweit: Erstmals in der deutschen TV-Geschichte strahlen mit dem MDR FERNSEHEN, dem HR Fernsehen, dem NDR, dem BR Fernsehen und dem RBB fünf ARD-Sendeanstalten eine TV-Show zeitgleich auf. Doch auch was sich hinter den Kulissen abspielt, soll den Zuschauern nicht vorenthalten werden. "Meine Schlagerwelt" gewährt via facebook.com/Meine Schlagerwelt - auch parallel zur Sendung - exklusive Backstage-Einblicke, wartet mit Interviews und Bildern auf, die es so auf den Fernsehbildschirmen nicht zu sehen gibt.