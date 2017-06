15.06.1973: Der erste große Auftritt der Puhdys - bei den X. Weltfestspielen der Jugend und Studenten in Ostberlin auf dem Alexanderplatz auf. In dem Jahr nehmen sie ihre erste Langspielplatte "Puhdys I" auf. Im gleichen Jahr erhalten sie eine Auszeichnung von offizieller Seite: Die Goldmedaille im "II. Interpretenwettbewerb der Unterhaltungskunst der DDR". - 1973 ist das Jahr, in dem die Band mit der Filmmusik zu "Legende von Paul und Paula" Furore macht. "Geh zu ihr" und "Wenn ein Mensch lebt" - zeitlose Titel, die bis heute beliebt sind. Bildrechte: IMAGO