Ex-Puhdys-Sänger Dieter "Maschine" Birr hat sieben seiner 18 geplanten Konzerte der "Newcomer"-Tour abgesagt und eines verschoben. Das teilte die Konzertagentur Mawi Concert am Dienstag in Leipzig mit. Der Grund dafür sei schlicht und einfach das Geld.

Die erste Solotour des 72-Jährigen nach der Auflösung der Puhdys startet am Freitag in Leipzig. Abgesagt wurden die Konzerte in Erfurt (24.1.), Frankfurt/Main (25.1.), Hannover (27.1.), Potsdam (3.2.), Frankfurt Oder (4.2.), Zwickau (7.2.) und Görlitz (11.2.). Der geplante Auftritt in Wernesgrün (22.1.) wird verlegt.