In den 60er-Jahren wurde Dorthe Kollo in Deutschland mit den Titeln "Junger Mann mit roten Rosen" und "Blondes Haar am Paletot" bekannt. 1968 feiert sie mit den Schlagern "Sind Sie der Graf von Luxemburg" und "Wärst Du doch in Düsseldorf geblieben" große Erfolge. Bildrechte: IMAGO