Am 6. April werden in der Messe Berlin wieder die ECHOs vergeben. Der deutsche Musikpreis wird seit 1992 von der Deutschen Phono-Akademie vergeben. Er gehört weltweit zu den renommiertesten und wichtigsten Musik-Awards. Präsentiert wird die Verleihung von den Musikern Xavier Naidoo und Sasha. Der ECHO 2017 wird in insgesamt 22 Kategorien verliehen - unter anderem werden das "Album des Jahres", der "Hit des Jahres" sowie die Preise für die Künstlerinnen und Künstler in den Bereichen Pop national und international. Wer sich die Award-Verleihung im Fernsehen ansehen möchte, ist am 7. April um 20:15 Uhr bei VOX genau richtig.