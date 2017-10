Seit 2003 ist die "Kaisermania" mit ihren innerhalb weniger Stunden ausverkauften Konzerten ein fixer Termin im Veranstaltungs- und Kulturkalender der Stadt Dresden. Gut 50.000 Fans besuchen die Konzerte im Rahmen der Filmnächte am Elbufer, mindestens ebenso viele lauschen dem Grandseigneur des Schlagers außerhalb des Veranstaltungsgeländes. Seine Verbundenheit zur Stadt Dresden bringt der "Kaiser" immer wieder zum Ausdruck. In der öffentlichen Wahrnehmung des In- und Auslandes sind Roland Kaiser und die Stadt Dresden untrennbar miteinander verbunden. Jetzt wird der Sänger für seine Verdienste um die Stadt sowie sein soziales Engagement mit der zweithöchsten Auszeichnung der sächsischen Landeshauptstadt geehrt: der Ehrenmedaille.