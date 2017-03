"Ein Kessel Buntes" Ute Freudenberg und Claudia Jung im Kessel

Hauptinhalt

Die Dunkelhaarige aus dem Osten und die kühle Blonde aus dem Westen: Beide Sängerinnen sind bei Wolfgang Lippert zu Gast in "Ein Kessel Buntes" und schwelgen in Erinnerungen an die Wendezeit - hier gibt's dazu Kurz-Interviews, Tourneedaten und vieles mehr.